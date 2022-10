Forte scossa elettrica dopo la doccia per accendere la tv, Iorrany Ravick Soares Rodriguez è morta a 13 anni

Una vicenda davvero straziante è quella accaduta nei giorni scorsi in una cittadina in Brasile. Una ragazzina di soli 13 anni, chiamata Iorrany Ravick Soares Rodriguez, ha perso la vita dopo che è rimasta folgorata dalla corrente elettrica, una volta uscita dalla doccia.

Un episodio molto triste al quale hanno assistito tutti i suoi familiari. Questi ultimi con la speranza di poterla salvare, hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, ma per lei non c’era ormai più nulla da fare.

Iorrany Ravick Soares Rodriguez aveva 13 anni ed in quella giornata era nella sua abitazione a Timon, una piccola cittadina in Brasile. Non era sola ed era andata a fare una doccia.

Sembrava tutto normale e fino a quel momento, non sembrava esser accaduto nulla di insolito. Tuttavia, una volta uscita dal bagno, la ragazza è andata diretta ad accendere la televisione.

Tuttavia, probabilmente per un cablaggio difettoso che canalizzava l’elettricità, ha preso una scossa elettrica. I suoi genitori nel vederla a terra ormai esanime, hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari.

I medici sono arrivati nell’abitazione della famiglia in pochi minuti. Però dopo aver visto le condizioni della 13enne si sono presto resi conto che la situazione era davvero disperata.

Il decesso straziante di Iorrany Ravick Soares Rodriguez

Tuttavia, è solo una volta che è arrivata in ospedale che i dottori non hanno avuto altra scelta che constatare il suo triste decesso. I loro tentativi di salvarla, si sono rivelati essere del tutto vani.

A raccontare la triste notizia è stato proprio il The Sun, ma non è ancora chiaro se la ragazza abbia preso la scossa per aver toccato la stessa televisione o l’antenna che era legata ad essa.

Il funerale è stato celebrato nella giornata di martedì 11 ottobre. La famiglia, proprio come la comunità, al momento è sconvolta da questo triste episodio, che ha portato alla perdita di una ragazzina che aveva solamente 13 anni.