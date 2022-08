Tragedia in provincia di Catania, ragazza di 15 anni muore in ospedale, dopo esser caduta dalla finestra della casa al quarto piano

Si è spenta mentre era ricoverata in ospedale, dopo diverse ore di agonia, una ragazza di 15 anni, che è caduta dalla finestra della casa al quarto piano. Purtroppo l’impatto con il suolo per lei è stato davvero drammatico e nonostante il tempestivo intervento dei medici, i traumi riportati erano troppo gravi.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che adesso sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Tuttavia, l’ipotesi più accreditata sembra essere quella del suicidio.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 agosto. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova nel comune di Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta.

La giovane sembra che era in casa con la madre, ma che era in un’altra stanza. La donna fino a quel momento non sembra aver notato nulla di insolito.

Tuttavia, è proprio dopo aver capito che la figlia era caduta dalla finestra, ha lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari. I medici a bordo dell’ambulanza sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Dopo averla stabilizzata, l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale. Però, è proprio lì che ha esalato il suo ultimo respiro, dopo diverse ore di agonia. I traumi riportati dopo la caduta per lei sono risultati essere fatali.

Ragazza di 15 anni caduta dalla finestra di casa: le indagini

Nell’abitazione in cui si è consumato il dramma sono arrivati i carabinieri della stazione locale. Al momento sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e per capire cosa è successo in quei minuti drammatici.

L’ipotesi più accreditata dagli inquirenti è che si è trattato di suicidio. Questo perché negli ultimi tempi e con l’arrivo della pandemia, la depressione tra i più giovani è aumentata a dismisura.

Infatti sembrerebbe che la ragazza soffrisse di questo tipo di problema. Tuttavia, i militari per ora non escludono nessuna pista e saranno solo le indagini a far luce su questo triste episodio. Ci saranno ulteriori aggiornamenti.