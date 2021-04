Un tragico evento è avvenuto nella serata di giovedì 1 aprile. Una ragazza di soli 26 anni, chiamata Francesca Agostinelli è stata trovata morta sul divano, proprio dai suoi genitori. Sul posto sono arrivati d’urgenza i sanitari, ma nonostante il loro tempestivo intervento, il suo cuore non ha mai ripreso a battere.

Un lutto drammatico ed improvviso che ha scosso migliaia di persone. Infatti in molti ora stanno mostrando affetto e vicinanza a questa famiglia, colpita dalla tragica perdita.

Secondo ciò che riportano i media locali, il dramma si è consumato nella serata di giovedì 1 aprile, intorno alle 20. Precisamente nell’abitazione in via San Giovanni, a Osimo, in provincia di Ancona.

Francesca era uscita con il papà nel pomeriggio, per aiutarlo a fare alcuni lavori nella campagna. Poco prima di cena i due sono tornati a casa e mentre i genitori erano impegnati a preparare la cena, lei si era sdraiata sul divano per rilassarsi un po’.

È proprio durante quei minuti che la mamma ed il papà hanno fatto la drammatica scoperta. La ragazza non rispondeva più e quando si sono avvicinati, hanno scoperto che il suo cuore aveva ormai cessato di battere.

Hanno lanciato in fretta l’allarme al 118, ma i sanitari intervenuti non sono riusciti a fare nulla per salvarla. Hanno potuto constatare solamente il suo decesso. Francesca tra pochi giorni avrebbe compiuto 27 anni.

I problemi di salute di Francesca Agostinelli

La ragazza ha perso la vita a causa di un arresto cardiaco, che per lei è risultato fatale. Purtroppo già da adolescente aveva subito un delicato intervento al cuore, poiché soffriva di una rara patologia.

Inoltre, crescendo aveva iniziato anche a soffrire di disturbi alimentari. Probabilmente la drastica perdita di peso, ha causato problemi ancora più gravi ad uno stato di salute già abbastanza delicato. Il sindaco Pugnaloni, sconvolto dalla drammatica perdita, sul suo profilo Facebook ha scritto:

