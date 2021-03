Non si conoscono ancora le cause del decesso di una ragazza di 17 anni morta in casa a Caprarola, comune in provincia di Viterbo, nel Lazio. Da quello che si apprende pare che la giovane soffrisse di epilessia e forte è proprio questo il motivo che ha portato alla sua prematura scomparsa. A ritrovare il corpo senza vita della figlia, i genitori rientrati in casa: per lei non c’era più niente da fare.

Fonte Pixabay

La città laziale di Caprarola è in lutto per la morte di una giovane ragazza, improvvisamente scomparsa mentre si trovava da sola in casa. I genitori infatti erano usciti per poco tempo per delle commissioni veloci e quando sono rientrati l’hanno trovata priva di vita.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni di quel tragico giorno, la mamma e il papà dell’adolescente erano usciti di casa per delle commissioni, salutando la figlia che invece è rimasta nell’abitazione. Il suo corpo privo di vita lo hanno trovato nel suo letto al loro rientro.

Non si conoscono ancora le cause del decesso. Secondo quanto trapela da fonti giudiziarie e sanitarie, pare che la ragazzina soffrisse di epilessia e forse proprio qui risiede la motivazione del decesso.

Al momento non è stato aperto alcun fascicolo di indagine e con tutta probabilità le autorità giudiziarie chiederanno di eseguire l’autopsia sul corpo della giovane 17enne, così da capire le reali cause della sua morte.

Ragazza di 17 anni morta in casa: a nulla sono valsi i tentativi di salvarla

Non appena i genitori hanno trovato il corpo della figlia riverso sul letto in camera sua, hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare la ragazza, ma non c’era più niente da fare.

Fonte Pixabay

Sul posto è anche atterrata un’eliambulanza, ma ormai la ragazza era già morta.