Dramma in Francia, bambina di 3 anni trovata senza vita nella lavatrice di casa: i genitori non l'hanno trovata nel suo letto

Un episodio davvero straziante è quello avvenuto nella serata di giovedì 12 gennaio, nella città di Parigi, in Francia. Una bambina di 3 anni, che non era nel suo letto, è stata ritrovata senza vita all’interno della lavatrice nella casa. All’arrivo dei sanitari per lei non c’era ormai più nulla da fare.

Sull’accaduto le stesse forze dell’ordine hanno deciso di avviare un’inchiesta, che ora ovviamente è alle fasi iniziali. Saranno fondamentali le testimonianze di tutto il nucleo familiare.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 22.30 di giovedì 12 gennaio. Precisamente in un’abitazione che si trova nella città di Parigi.

I genitori dopo aver sistemato la casa, sono andati a controllare i loro 5 figli, che in teoria dovevano dormire. Tuttavia, è solo dopo esser entrati nella stanza della bimba, che hanno scoperto che la piccola non era nel letto.

Si sono subito messi a cercarli, sia fuori che dentro la casa. Però è solo diverso tempo dopo, che il papà l’ha trovata ormai esanime all’interno delle lavatrice.

Da qui è partito il disperato allarme ai sanitari, che vista la gravità dei fatti, sono arrivati sul posto in pochi minuti. Tuttavia, i medici si sono presto resi conto che per lei c’era ormai poco da fare.

Bambina di 3 anni trovata senza vita nella lavatrice, le indagini

Dopo il trasporto disperato in ospedale, i dottori intorno alle 23.30 non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Probabilmente ha perso la vita per soffocamento.

Da un primo esame esterno sul corpo, i dottori non hanno trovato segni anomali. Infatti sarà solo l’autopsia disposta dagli inquirenti a chiarire le cause che hanno portato alla sua straziante perdita.

Il papà che ha trovato per primo la piccola, alle forze dell’ordine ha detto di aver trovato la bambina chiusa nella lavatrice, ma che era spenta. Ora saranno solo le indagini e le testimonianze del nucleo familiare a far luce sulla vicenda. I 4 fratelli della bimba, di età compresa tra gli 8 ed i 18 anni, in quei minuti erano nella loro stanza a dormire.