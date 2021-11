Una notizia drammatica si è diffusa nelle prime ore del mattino di sabato 20 novembre. Fabio Mancio, un giovane di soli 21 anni, originario di Cassano D’Adda, in Lombardia, è morto a seguito delle gravissime ferite riportate in un grave incidente stradale. Inutile il tempestivo arrivo dei soccorritori sul luogo del sinistro e la successiva e disperata corsa in ospedale.

Soltanto 21 anni, una vita ed un sogno da coltivare e realizzare. Tutto spezzato in pochissimi istanti di terrore. Fabio stava viaggiando a bordo della sua auto su una statale nei pressi di Trucazzano, in provincia di Milano.

Per motivi ancora da accertare ha perso il controllo della vettura, che si è ribaltata più volte finendo la sua corsa in dei campi limitrofi alla carreggiata.

Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno subito allertato i soccorritori dell’Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia). Al loro arrivo sul posto la situazione era drammatica. Hanno caricato Fabio Mancio sull’ambulanza e lo hanno trasportato con estrema urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano.

Purtroppo, a nulla sono serviti tutti gli sforzi dei medici. Il giovane calciatore è morto poco dopo il suo arrivo nella struttura ospedaliera, a causa dei gravissimi traumi riportati nell’incidente.

Insieme a lui viaggiava anche un suo amico, che però è stato trasferito in codice giallo all’Ospedale San Gerardo e che non sembra essere in pericolo di vita.

Cordoglio per la morte di Fabio Mancio

Oltre ai medici, sul luogo dell’impatto sono giunte anche le forze dell’ordine, che hanno provveduto subito ad effettuare tutti i rilievi del caso. Adesso dovranno capire quali siano state le cause che hanno portato alla perdita del controllo dell’automobile.

Come anticipato, Fabio Mancio aveva un grande sogno nel cuore, quello di diventare un calciatore.

Vestiva, fin da bambino, la maglia della società sportiva U.S. Pierino Ghezzi. Il Presidente della squadra, a nome suo e di tutto lo staff, ha pubblicato una nota sulla pagina Facebook ufficiale. Ecco le commoventi parole: