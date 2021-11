L'impatto con un'automobile, poi la corsa disperata in ospedale. Per Raul Martinez, giovane promessa del calcio spagnolo, non c'è stato nulla da fare

Una notizia devastante si è diffusa dalla Spagna in tutto il mondo nelle ultime ore. Raul Martinez, giovane di soli 17 anni e promessa del calcio europeo, ha perso la vita a causa dei gravissimi traumi riportati in un incidente stradale capitato nella serata dello scorso venerdì 12 novembre. Cordoglio e dolore per la famiglia del ragazzo e per tutto lo staff dell’El Alquian, la squadra in cui militava il calciatore.

Quando a morire, in maniera così inaspettata e improvvisa, è un giovane di soli 17 anni, è inevitabilmente molto doloroso. Non solo la famiglia si ritrova travolta da questo dolore, ma tutti gli amici, i compagni di scuola e anche gli sconosciuti, rimangono profondamente segnati da quanto successo.

Una vita intera davanti. Un grande sogno, quello di diventare calciatore, che Raul stava coltivando come meglio non avrebbe potuto. Poi, in un solo istante, finisce tutto.

Erano circa le 10:00 di sera dello scorso venerdì 12 novembre, quando Martinez stava percorrendo una strada statale della sua città, Almerìa, a bordo di quella che era la seconda sua più grande passione, la motocicletta.

Arrivato ad un incrocio, si è ritrovato davanti ad un auto che non ha potuto evitare. L’impatto, violentissimo, ha causato l’immediata perdita dei sensi del ragazzo e anche del conducente della vettura.

Cordoglio per la morte di Raul Martinez

Immediata la chiamata ai soccorsi e l’arrivo di quest’ultimi sul luogo dell’incidente. Il cuore di Raul Martinez ancora batteva, ma le sue condizioni sono parse fin da subito disperate.

Il giovane calciatore si è spento dopo alcune ore di agonia nella struttura ospedaliera. Sono gravissime anche le condizioni del conducente dell’automobile, che tutt’ora sta lottando per sopravvivere.

La società dell’El Alquien, squadra in cui Raul giocava dall’inizio di questa stagione, ha annullato tutte le partite del week end ed ha affidato ai social un toccante messaggio di addio al proprio tesserato.