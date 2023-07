Dramma in Portogallo, dopo essere annegato in una piscina gonfiabile, bimbo di un anno muore mentre era con la tata

Un episodio davvero straziante è quello che è successo pochi giorni fa in Portogallo. Purtroppo un bimbo di un anno ha perso la vita annegato in una piscina gonfiabile, mentre era con la baby sitter. Ora saranno solo le ulteriori indagini a far luce su questo episodio.

In tanti hanno parlato della donna, che hanno descritto con una ragazza sempre attenta e precisa. Fino a quel momento infatti, non aveva mai dato alcun tipo di problema.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nei giorni scorsi. Precisamente nel cortile dell’abitazione della famiglia che si trova a Barcelos, in Portogallo.

I genitori in realtà sono di origini brasiliane e si sono trasferiti in questa nuova Nazione lo scorso anno. Il piccolo Pedro Lucca Rodrigues Araujo, era con la baby sitter.

Il fratello maggiore era in un altro cortile e tutti hanno descritto i due genitori come dei grandi lavoratori. Infatti avevano deciso di assumere la tata della previdenza sociale, per avere aiuto.

Tuttavia, in quella giornata la baby sitter ha trovato il piccolo ormai esanime all’interno della piscina gonfiabile. Da qui è partito il disperato allarme ai sanitari, con la speranza che potessero salvarlo.

Il decesso del bimbo di un anno annegato e le indagini sull’accaduto

La donna in quella giornata aveva anche altri tre bambini in custodia. Però quando i medici sono intervenuti sul posto, per il piccolo Pedro non c’era ormai più nulla da fare. Un amico di famiglia al quotidiano CM, ha detto:

I genitori sono scioccati dalla situazione. Sono dei grandi lavoratori ed è per questo che Pedro era con la tata, mentre l’altro figlio, quello maggiore, di quattro anni, era in giardino.