Trevor Pelling si è gettato in acqua quando ha visto le sue due bambine in difficoltà: fatale un infarto

Il tentativo per cercare di salvare la vita alle sue due bambine che stavano annegando, è costato la vita a Trevor Pelling. Il 45enne, di origini britanniche, si è tuffato in acqua quando ha visto che le figlie erano in difficoltà. Il suo cuore, però, non ha retto ed è morto per un arresto cardiaco. Inutili i tentativi di rianimazione dei bagnanti e delle autorità giunte sul posto tempestivamente.

La terribile vicenda è accaduta in Portogallo, più precisamente sulla spiaggia di Calada Beach a Encarnacao, a circa un’ora di automobile a nord ovest di Lisbona.

Due bambine di 9 e 12 anni stavano facendo un bagno, quando le correnti le hanno trascinate al largo. L’urlo disperato delle due bimbe ha catturato l’attenzione del loro papà 45enne, che si è precipitato in acqua nel tentativo di raggiungerle e salvarle. Proprio in quel momento, l’uomo è stato colto da un malore che si è tramutato in attacco cardiaco.

I tentativi di rianimazione di Trevor Pelling

I bagnanti, resisi conto della situazione, hanno soccorso l’uomo e le bambine e li hanno portati a riva. Un’infermiera che si trovava in spiaggia ha tentato di rianimare l’uomo sul posto, prima che arrivassero i soccorsi chiamati dai bagnanti.

I primi ad arrivare sul posto sono stati i soccorritori del servizio antincendio di Ericeira, che hanno tentato ancora una volta di rianimarlo. Purtroppo ogni tentativo è risultato vano. Trevor Pelling è stato dichiarato morto sul posto.

Pelling, manager regionale di una società di consulenza finanziaria britannica, viveva e lavorava da anni ad Abu Dhabi insieme alla sua famiglia. In questi giorni si trovava in Portogallo per una vacanza.

Per la sua morte è stata aperta un’indagine dall’autorità marittima nazionale portoghese, che ha dichiarato che ad intervenire sul luogo dell’incidente sono stati i soccorritori di 4 autorità nazionali, tra cui anche gli agenti SeaWatch della marina militare.

Interpellato anche il Ministero degli Esteri della Gran Bretagna, che tramite un portavoce ha riferito che è stato mandato sul posto uno psicologo per fornire supporto ai parenti delle vittime.

Le due bambine, nel frattempo, sono tuttora ricoverate all’ospedale di Lisbona. Si stanno riprendendo e pare che fortunatamente siano fuori pericolo di vita.