La Spagna e il mondo intero piangono la morte di un giovanissimo e molto promettente talento del motociclismo. Hugo Millan aveva solo 14 anni, una vita ed una carriera davanti a se. Tutto stroncato da un tremendo incidente capitato nella mattinata di ieri, domenica 25 luglio, durante una delle gare valevoli per l’European Talent Cup.

Le immagini dell’incidente che ha causato la morte del giovanissimo motociclista spagnolo hanno fatto rapidamente il giro del mondo. Prima l’impatto tra diverse moto che ha coinvolto anche quella di Millan. Lui ne era uscito ammaccato ma illeso. Tanto che si stava rialzando con le sue stesse gambe per abbandonare, a piedi, la pista.

Purtroppo, un altro giovane motociclista, che stava sopraggiungendo sul punto in cui Hugo era caduto, non ha potuto fare nulla per evitarlo e lo ha centrato in pieno ad altissima velocità.

Oleg Pawelec, pilota polacco, è colui che ha travolto Millan e che non aveva la minima possibilità di evitare che ciò accadesse.

La direzione della corsa ha subito consentito l’ingresso delle ambulanze in pista. I paramedici hanno tempestivamente soccorso Millan e lo hanno trasportato, d’urgenza, all’ospedale di Saragozza.

Nella struttura ospedaliera, i medici hanno tentato di tutto pur di salvare la vita al giovane centauro. Ma dopo svariati tentativi, si sono dovuti arrendere e hanno dovuto dichiarare il decesso del ragazzo.

Dopo la morte di Hugo Millan, sospese tutte le gare di giornata

L’incidente in cui ha perso la vita Hugo Millan è arrivato a 13 giri dal termine della gara sul circuito di Aragon, in Spagna. Nei momenti subito successivi all’impatto, la gara è stata momentaneamente sospesa per permettere l’intervento dei soccorsi.

Successivamente la gara è ripartita ed è arrivata fino alla bandiera a scacchi. Nel momento in cui si è diffusa la notizia della morte di Millan, la Federazione ha comunicato la sospensione di tutte le altre gare in programma per la giornata.

Messaggi di tristezza e di commozione per il giovane talento spagnolo sono arrivati da ogni parte del mondo e da tanti personaggi noti dello sport. Millan stava disputando una delle sue migliori stagioni, tanto che era secondo in classifica a pochi punti di distacco dal primo.

Il suo idolo era il suo connazionale Marc Marquez, leggenda del motociclismo 8 volte campione del mondo in Moto GP. Hugo Millan sognava, un giorno, di emulare le sue gesta. Sogni interrotti troppo bruscamente per colpa di un fatale destino.