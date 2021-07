Williams Martinez, calciatore uruguayano con un passato anche in Europa, ha compiuto l'estremo gesto lo scorso 18 luglio

Solo 38 anni, una carriera gloriosa alle spalle ed una vita lunga, ancora troppo lunga alle spalle. Il mondo del calcio piange la morte di Williams Martinez, giocatore uruguaiano che era attualmente tesserato con il club sudamericano del Villa Teresa, ma che aveva vestito le maglia anche di diversi club europei. Il campione, stando a quanto riportato dai media spagnoli e sudamericani, si è tolto la vita nel suo appartamento.

L’Uruguay ed il mondo intero del calcio sono assolutamente sconvolti per la notizia che si è diffusa nei giorni scorsi. Il calciatore Williams Martinez si è tolto la vita nella notte tra il 17 ed il 18 luglio scorso.

Secondo alcuni rumors, a spingerlo a compiere questo estremo gesto, un periodo non molto sereno. I motivi potrebbero essere personali, così come legati al Covid-19 che lo aveva colpito nelle ultime settimane.

La Lega calcio uruguayana, intanto, ha sospeso l’11esima giornata del campionato di apertura, che doveva svolgersi proprio in questi giorni, a data da destinarsi.

Il suicidio di Martinez arriva, ironia della sorte, nella Giornata nazionale per la prevenzione del suicidio. Inoltre, arriva a pochi mesi di distanza da un altro suicidio di un calciatore, quello di Santiago Morro Garcia.

Dopo questa ennesima tragedia, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionale, il sindacato calciatori, ha ribadito l’urgente necessità di fornire a tutti i tesserati un supporto psicologico “rapido ed adeguato”.

I messaggi di cordoglio per Williams Martinez

Nell’arco di oltre 20 anni di carriera, Williams Martinez ha giocato egregiamente in Sud America, ma anche in Inghilterra, Francia e Spagna. Sono tantissimi i calciatori e le società che hanno voluto esprimere il loro cordoglio per questa devastante perdita.

Il Villa Teresa, club in cui stava giocando nell’ultimo periodo, ad esempio ha scritto in una nota:

Il Club Atlético Villa Teresa è profondamente addolorato per la scomparsa del nostro leader Williams Martinez. Alla sua famiglia, amici e parenti vanno le nostre più sentite condoglianze

Anche Luis Suarez, campionissimo dell’Atletico Madrid e connazionale di Williams, in una storia su Instagram si è mostrato distrutto dalla notizia della sua morte.