Dramma ad Adelaide, lasciato solo in vasca per pochi istanti, bimbo perde la vita dopo il disperato trasporto in ospedale

Un episodio davvero straziante è quello avvenuto nel pomeriggio di lunedì 5 dicembre, nella città di Adelaide, in Australia. Un bimbo piccolo purtroppo ha perso la vita annegando nella vasca della sua abitazione. I paramedici intervenuti, non sono riusciti a fare nulla per salvarlo.

La vicenda è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che per ora credono si sia trattato solo di una straziante fatalità.

I fatti sono avvenuti intorno alle 17.50 di lunedì 5 dicembre. Precisamente in una casa che si trova nella città di Adelaide, in Australia.

Il piccolo era con i suoi genitori e fino a quel momento non sembrava essere accaduto nulla di insolito. Quando è arrivata l’ora del bagnetto, la madre e il padre hanno preparato l’acqua nella vasca.

Tuttavia, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, forse per una distrazione, si sono allontanati per pochi istanti. Quando sono tornati nel bagno, si sono trovati davanti alla scena straziante.

Il bambino era ormai esanime nella vasca. Da lì, è partito il disperato allarme ai sanitari, che sono arrivati sul posto in pochissimi minuti. Con la speranza di poterlo salvare, lo hanno trasportato d’urgenza al vicino ospedale.

Il decesso straziante del bimbo annegato nella vasca

I medici hanno cercato a lungo di rianimarlo, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso. Le loro manovre di rianimazione sono risultate essere del tutto vane.

Nell’abitazione della famiglia sono arrivate anche le forze dell’ordine. Gli agenti hanno avviato tutte le indagini del caso, ma per il momento il tutto sembra essere avvenuto per una fatalità.

Il racconto dei genitori ha trovato conferma nelle indagini. Il caso sembra essere ormai chiuso. Quanto accaduto, vista la giovane età del piccolo e le modalità con cui si sono svolti i fatti, l’intera Nazione è ancora scossa da quanto successo.