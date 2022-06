La terribile tragedia è accaduta in un’abitazione di Milano. Un bambino di soli 8 mesi è morto mentre faceva il bagnetto. Nonostante il trasporto in ospedale e il tempestivo intervento dei medici, per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime notizie riportate, il bambino di 8 mesi si trovava nella sua abitazione e stava facendo il bagnetto insieme al fratellino maggiore. La mamma, una donna di origini marocchine di circa 36 anni, si sarebbe allontanata per pochi istanti, per prendere un giochino per il piccolo. Proprio in quell’arco di tempo, il minore ha ingoiato dell’acqua ed è affogato.

I paramedici del 118 si sono precipitati sul posto dopo l’allarme. Hanno soccorso il bambino di 8 mesi e lo hanno trasportato con immediata urgenza all’ospedale di Bergamo con l’elisoccorso.

I medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita, ma alla fine non hanno potuto fare altro che constare il suo decesso. Il cuoricino ha smesso di battere per sempre.

Una notizia che si è rapidamente diffusa sul web, lasciando dolore e tristezza nel cuore di migliaia di persone.

Le forze dell’ordine indagano sulla morte del bambino di 8 mesi

Le forze dell’ordine hanno raggiunto l’abitazione e hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire la dinamica della tragedia. Anche gli agenti della scientifica si sono mobilitati per effettuare tutti i rilievi necessari all’interno dell’abitazione di famiglia.

Non è ancora nota la posizione della sua mamma nelle indagini. La 36enne, secondo il suo racconto, si sarebbe allontanata per pochissimi secondi, per prendere un giochino da portare nell’acqua. Insieme al suo bambino di 8 mesi c’era il fratellino maggiore. Pochi istanti sono bastati perché il piccolo ingoiasse l’acqua del bagnetto. Purtroppo è morto annegato.

La vicenda è accaduta ieri 7 giugno e si è diffusa soltanto poche ore fa. Bisognerà attendere il temine delle indagini per maggiori dettagli.