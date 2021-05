Una domenica molto amara quella appena passata per il mondo dello sport Italiano. Nella serata di ieri, infatti, si è diffusa la notizia della morte di Filippo Viscido, calciatore di 31 anni di Battipaglia, che nella sua lunga carriera aveva vestito, tra le altre, anche le maglie di Chieti, Campobasso e Avellino. Il suo corpo senza vita è stato trovato impiccato nel garage della sua casa di Battipaglia.

Soltanto qualche ora fa era già arrivata un’altra tremenda notizia per tutti gli amanti dello sport. Alessandro Talotti, uno dei più grandi atleti di salto in alto della storia del nostro paese, si è spento nei giorni scorsi dopo aver lottato a lungo con un tumore allo stomaco. Era sposato da poco ed era appena diventato papà del suo primo bambino.

Da ieri sera, l’Italia piange anche un altro stimato atleta del nostro paese. Filippo Viscido, 31 anni, originario e residente di Battipaglia, si è tolto la vita impiccandosi nel garage di casa sua. Si indaga su ciò che abbia potuto spingerlo a compiere un gesto così disperato. Dolore senza fine per la morte di un marito e di un papà di due bambini piccoli.

I messaggi di cordoglio per Filippo Viscido

Come anticipato, Filippo Viscido aveva una carriera da calciatore di tutto rispetto, sebbene non fosse mai arrivato a giocare nelle serie maggiori.

La prima ad esprimere il suo cordoglio, a nome di tutti i cittadini di Battipaglia, è stata la sindaca Cecilia Francese. Ecco le sue parole sulla pagina Facebook del comune:

Sgomenti, apprendiamo con profondo dolore la prematura scomparsa di Filippo Viscido, giovane battipagliese. Filippo era una persona educata, buona, e profondamente legata alla propria città. Giungano da parte di questa amministrazione le più sentite condoglianze alla famiglia

Ad esprimere l’immenso dolore pubblicamente, sono anche quasi tutte le società in cui ‘Pippo‘ ha militato negli ultimi anni. A partire dalla Cavese, società in cui ha esordito tra i professionisti, passando per l’Afragolese e per il Chieti.

Tutti loro hanno voluto sottolineare che grande persona fosse, prima di essere anche un gran giocatore.

Filippo aveva 31 anni e ne avrebbe compiuti 32 il prossimo 5 giugno.