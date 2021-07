Matteo Serra ha provato a lottare con tutte le sue forze per sopravvivere, ma alla fine si è dovuto arrendere

Il mondo del calcio e l’Italia intera piangono la prematura ed improvvisa morte di Matteo Serra. Il ragazzo, di appena 18 anni, promettente calciatore del Pineto, è scomparso a seguito di un terribile incidente stradale che lo ha visto coinvolto nella serata di mercoledì scorso. Fatali per lui le lesioni riportate nell’impatto. Ha provato a lottare con tutte le sue forse, ma alla fine si è dovuto arrendere.

Una settimana molto amara per quanto riguarda i giovani del nostro paese. Domenica scorsa si è consumato il cruento delitto di Chiara Gualzetti, la 16enne di Monteveglio, brutalmente assassinata dal coetaneo con calci, pugni e coltellate al collo e al petto.

Ma anche le strade, purtroppo, non mancano mai di far scorrere il sangue di vittime troppo giovani per dire addio alla vita.

Mercoledì scorso, intorno alle 22:30, Matteo Serra era in sella ad uno scooter, un Liberty Piaggio 125, insieme ad un suo amico. Stavano percorrendo la strada provinciale 20, nei pressi di Caprara di Spoltore, in provincia di Pescara.

All’altezza del bivio per Moscufo, i due hanno perso il controllo del loro veicolo a due ruote, finendo a sbattere violentemente contro il sostegno di un segnale stradale posizionato al bordo della carreggiata.

Il primo ad accorgersi dell’incidente e a soccorrere i due giovani è stato un automobilista che si trovava a passare da quelle parti. Reso conto della gravità delle loro condizioni, l’uomo ha chiamato subito il 118 ed ha richiesto l’urgente intervento dei soccorritori.

I disperati tentativi per salvare la vita a Matteo Serra

Credit: Pineto Calcio

Il personale medico ha trasportato in ambulanza i due ragazzi all’ospedale Santo Spirito di Pescara, dove i dottori hanno tentato di tutto pur di salvare le loro vite. Se uno dei ragazzi è parso stabile e fuori pericolo fin dall’inizio, non si è potuto dire lo stesso per Matteo Serra.

Lui è stato sottoposto ad un intervento d’urgenza per controllare un’emorragia cerebrale molto grave. Per ore il ragazzo ha combattuto con tutte le sue forze per rimanere aggrappato alla vita, ma alla fine si è dovuto arrendere.

A dare l’annuncio della sua scomparsa, ci ha pensato la società del Pescara Calcio, che in una nota ha scritto: