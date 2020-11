Un gravissimo lutto ha colpito l’Alto Garda, un piccolo paese in Trentino. Purtroppo Federica Marcolla, una mamma di 32 anni, è morta davanti agli occhi del suo compagno. Inutili tutti i tentativi dei sanitari arrivati sul posto. Ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso. Ha fatto un volo di circa 200 metri.

CREDIT: FACEBOOK

Una tragedia terribile, che ha spezzato i cuori di tutte le persone che la conoscevano. Era un medico di base e proprio per la sua professione, era molto conosciuta in tutta la zona.

Secondo le informazioni emerse, il dramma si è consumato intorno alle 11.45 di sabato 7 novembre. Precisamente lungo la ferrata Che Guevara, sul monte Casale, in Trentino.

Federica Marcolla era con il suo compagno ed insieme erano andati a scalare una parete rocciosa. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e anche le forze dell’ordine, che ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo ciò che hanno riportato alcuni media locali, alla base della tragedia, dovrebbe esserci il mancato aggancio di un moschettone. Il compagno ed alcuni testimoni, hanno raccontato che proprio mentre stava sganciando e riattaccando i moschettoni, uno di questi ha ceduto ed è precipitata nel vuoto.

Un volo di circa 200 metri, che purtroppo le è costato la vita. Gli inquirenti arrivati ora hanno ascoltato le testimonianze di alcune persone e stanno cercando di capire come sia realmente avvenuta la tragedia.

Morte Federica Marcolla, l’arrivo dei soccorsi

CREDIT: ANDREA VIRANO

Il compagno che ha assistito inerme a tutta la scena, ha lanciato subito l’allarme ai soccorritori, che sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti, con un’eliambulanza. Purtroppo però, nonostante il loro intervento, non hanno potuto far nulla per salvarle la vita.

I sanitari hanno potuto dichiarare solamente il decesso della giovane mamma, che ha lasciato due bambini molto piccoli. Il volo non le ha lasciato scampo ed è morta sul colpo.

CREDIT: FACEBOOK

Per recuperare il corpo è stato necessario l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco di Trento ed anche delle squadre del Soccorso Alpino. Una comunità ed una famiglia distrutta per questa tragica ed improvvisa perdita.