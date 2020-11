Mamma e figlia trovate senza vita nella loro abitazione. La vicenda è accaduta a Newry, nell’Irlanda del Nord. Giselle Marimon-Herrera, madre di 37 anni e la figlia 15enne Allison, sono state trovate morte strangolate. Nella stessa abitazione, le forze dell’ordine hanno trovato anche il corpo senza vita di un uomo di 38 anni. Quest’ultimo, che si pensa potrebbe essere il compagno della 37enne, si è impiccato.

Gli inquirenti hanno seguito sin da subito la pista dell’omicidio-suicidio. Si pensa che l’uomo abbia ucciso le due donne, visti i segni di strangolamento sui loro corpi e poi si sia tolto la vita.

Credit: Facebook

I tre cadaveri sono stati rinvenuti dopo 3 giorni dalla tragedia, grazie alla chiamata di alcuni parenti dalla Colombia. Quest’ultimi, preoccupati di non sentire da giorni Giselle e Allison, hanno allertato le autorità.

Credit: Facebook

La vicenda ha scosso l’intera comunità, la famiglia delle due vittime, gli insegnati e i compagni di scuola della 15enne. Le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e per cercare di capire cosa potrebbe aver portato il 38enne, a compiere un gesto così atroce.

Mamma e figlia trovate morte: l’appello delle forze dell’ordine

Credit: Today News – YouTube

Nessuno ha ancora testimoniato su quanto accaduto. Gli inquirenti hanno rivolto un appello a coloro che potrebbero sapere qualcosa sul rapporto tra l’uomo e le due donne e a chiunque abbia visto o sentito qualcosa il giorno della tragedia.

Credit: Facebook

Facciamo un appello a tutti coloro che hanno visto o sentito qualcosa. A tutti coloro che hanno sentito le vittime, anche sui social, negli ultimi giorni.

Gli amici e i compagni di scuola di Allison hanno voluto ricordarla per la meravigliosa persona che era. L’hanno descritta come una ragazza dolce e gentile, educata e sempre sorridente. Anche i suoi professori hanno voluto evidenziare il suo talento a scuola ed esprimere il loro dolore per la perdita dell’alunna.