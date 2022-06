Era in sella alla sua moto Gabriele Cornelli e purtroppo è deceduto in ospedale, dopo essersi scontrato molto violentemente con una macchina. I medici per giorni hanno fatto il possibile per salvarlo, ma i traumi riportati dopo l’impatto per lui sono risultati essere fatali.

La notizia ha sconvolto l’intera comunità in cui viveva. Infatti da quel momento sono davvero tante le persone che sui social stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio per il ragazzo, ma anche per la famiglia.

La tragedia si è consumata nella serata di sabato 4 giugno. Gabriele era in sella sua Suzuki 600 Gsr e stava raggiungendo i suoi amici, che avevano organizzato una festa nel comune di Suisio, in provincia di Bergamo.

Era in strada, ma quando era quasi arrivato a destinazione, ha avuto terribile incidente. Si è scontrato con una macchina e l’impatto purtroppo è stato molto violento per lui.

Sul posto oltre alle forze dell’ordine, è arrivato anche un’elisoccorso, poiché le condizione del ragazzo sono apparse disperate sin da subito. Infatti i medici lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Poliambulanza di Brescia.

Tuttavia, nella giornata di martedì 7 giugno, nonostante il ricovero nel reparto di rianimazione, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. Purtroppo i traumi riportati, per lui sono risultati essere fatali.

La dinamica dell’incidente e il gesto dei genitori di Gabriele Cornelli

Sul luogo in cui è avvenuto il dramma sono arrivati i carabinieri, che dopo aver fatto tutti i rilievi del caso, si sono messi al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Da ciò che è emerso, sembrerebbe che la persona alla guida dell’auto sia ora indagata per omicidio stradale.

I genitori, nonostante il dolore per la morte del figlio, hanno scelto di donare i suoi organi, affinché possano salvare altre vite.

Gabriele era un ragazzo di appena 27 anni, grande appassionato di box, di moto e di animali. Lascia la mamma Stefania, il papà Alessandro e la sorella Alessandra. Il suo funerale è stato celebrato nella giornata di venerdì 10 giugno.