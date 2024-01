Un incidente davvero grave è quello che è avvenuto nella serata di lunedì 22 gennaio, in territori Austriaco. Purtroppo un’intera famiglia, composta da madre e tre figli, ha portato a conseguenze davvero strazianti. Sono ben 3 le persone che hanno perso la vita.

Gli agenti intervenuti al momento stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica, anche se sembra essere abbastanza chiaro che tutto è avvenuto forse per il ghiacchio e o per un errore umano.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma di questa famiglia è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 22 gennaio. Precisamente poco dopo il confine dell’Austria, anche se loro sembrerebbe che erano residenti in Friuli Venezia Giulia.

Si chiamava appunto Monika Stauder, la donna di 47 anni che era alla guida della sua Fiat Panda, con targa italiana. Con lei c’erano i suoi tre figli, di 7, 10 e 13 anni. L’unico ad essere sopravvissuto è proprio il più grande.

Da ciò che è emerso all’altezza di una curva a destra, l’automobilista avrebbe perso il controllo del suo veicolo. Avrebbe invaso la corsia opposta ed è proprio in quei secondi che stava passando un autobus di linea.

L’impatto tra i due mezzi è stato inevitabile. La macchina è diventata un cumulo di lamiere ed hanno chiesto il tempestivo intervento di molti soccorritori.

I decessi dei membri della famiglia, dopo il sinistro

La mamma di 47 anni, dopo averla liberata dalle lamiere, purtroppo era già senza vita. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Con lei purtroppo, anche il figlio di appena 7 anni non ce l’ha fatta.

I due più grandi di 10 e 13 anni, invece li hanno elitrasportati d’urgenza all’ospedale di Innsbruck e Klagenfurt. Tuttavia, quello di 10 anni, nella serata ha perso la vita, troppo gravi per lui i traumi riportati.

Gli agenti nel frattempo stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica. Anche se per ora sembra essere abbastanza chiaro, che forse per una distrazione o un errore umano, è proprio la donna alla guida della Panda ad aver invaso la corsia opposta. La persona alla guida dell’autobus dal sinistro è uscito illesa.