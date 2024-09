Drammatico incidente, perde la vita un 53 enne: poco distante un’altra tragedia

Altro grave incidente nella capitale: è morto un uomo di 53 anni che viaggiava in sella ad una moto in compagnia di un amico

Un pomeriggio tragico ieri a Roma. Verso le 16.30 un uomo di 53 anni ha perso la vita in un drammatico incidente nella zona dei Giardini di Corcolle, in via Acqualagna. La vittima viaggiava come passeggero su una moto guidata da un amico di 46 anni, quando è caduto improvvisamente dal mezzo in corsa, morendo sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni, la causa della caduta potrebbe essere un malore improvviso, che non ha lasciato scampo al 53enne.

Muore a 53 anni in sella alla moto: il conducente era un suo amico di 46 anni

Gli agenti del Gruppo VI Torri della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti rapidamente sul posto per avviare le indagini e raccogliere tutti gli elementi utili a chiarire la dinamica dell’accaduto. Il conducente della moto, profondamente scosso, è stato portato al Policlinico di Tor Vergata, e sottoposto ai test alcolemici e tossicologici, come previsto dalla legge. Anche se gli accertamenti proseguono, l’ipotesi principale resta quella di una tragica fatalità, scatenata dal malore della vittima.

La giornata nera per le strade della Capitale. Un altro incidente mortale si è verificato questa mattina verso le 6.30 sull’autostrada A1, diramazione Roma Nord, in direzione Fiano Romano. Due auto si sono scontrate violentemente, e per un uomo di 74 anni non c’è stato nulla da fare. L’impatto è stato fatale. L’autostrada è stata chiusa al traffico per permettere alla Polizia Stradale di effettuare i rilievi necessari e chiarire la dinamica del sinistro.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere accartocciate delle auto coinvolte. Al momento, le cause dello scontro rimangono da chiarire, e le indagini sono in corso per determinare se uno dei conducenti abbia avuto responsabilità nell’incidente.

Le due tragedie, avvenute a poche ore di distanza, hanno lasciato un segno profondo tra i cittadini e riaperto il dibattito sulla sicurezza stradale. Due vite spezzate in circostanze diverse ma ugualmente drammatiche, che testimoniano quanto la fatalità e l’imprevedibilità possano colpire all’improvviso.

