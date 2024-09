Drammatico incidente sulla statale, la situazione è seria: dove e cosa è successo

Bilancio terribile per l'incidente avvenuto nel pomeriggio: 6 feriti, tra cui uno in gravissime condizioni

Nel primo pomeriggio di domenica 22 settembre un violento incidente ha sconvolto la tranquillità del comune di Borgo di Terzo, in provincia di Bergamo. Sulla strada statale 42, intorno alle 15:30, una moto e un’auto si sono scontrate, provocando il ferimento di sei persone, tra cui una ragazzina di 14 anni. Le condizioni di una delle vittime sono considerate critiche.

Scontro frontale tra un auto e una moto: 6 feriti, tra cui una 14 enne è il bilancio terribile

La dinamica dello schianto è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della Compagnia di Clusone, i primi ad effettuare i rilievi sul luogo dell’accaduto. Per il momento, gli inquirenti non hanno rivelato né le cause né eventuali responsabilità dell’accaduto.

L’allarme è stato lanciato immediatamente. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza, Areu, ha inviato sul posto quattro ambulanze e due auto mediche per prestare soccorso ai feriti. Tra le persone coinvolte tre uomini di 27, 37 e 47 anni, una donna di 35 anni, una 14enne. Di un’altra persona non sono ancora state diffuse le generalità.

Tutte le persone coinvolte hanno ricevuto l’assistenza necessaria e trasportate negli ospedali del circondario.

Le autorità hanno dovuto chiudere la strada statale per consentire l’intervento dei soccorritori e permettere i rilievi. La deviazione del traffico ha causato lunghe code, che si sono estese fino a Casazza, complicando ulteriormente la circolazione dei veicoli diretti a Bergamo.

Al momento, la persona in condizioni più critiche si trova in ospedale, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini per fare chiarezza sull’accaduto. Si attendono aggiornamenti sulla viabilità e sul ripristino delle normali condizioni del traffico. Intanto la comunità si stringe intorno ai familiari delle persone coinvolte nel sinistro, pregando per una loro tempestiva e completa guarigione.

