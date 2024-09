Tragico incidente nella notte per 4 ragazzi, 15enne perde la vita, gli altri tre sono gravemente feriti: dove e cosa è successo 

Ennesimo incidente stradale quello che è avvenuto a Ramacca, località nei pressi di Catania, e che ha coinvolto quattro ragazzi. Un’auto è improvvisamente uscita di strada e, ribaltandosi, ha causato la morte di un ragazzino di 15 anni, mentre altri tre sono rimasti gravemente feriti.

La vettura dell’incidente

Ecco che cosa è successo.

Brutto incidente nei pressi di Catania: auto finisce fuori strada all’improvviso

Sulla strada statale 288 a Ramacca, Catania, si è verificato un drammatico incidente che ha comportato la morte di un ragazzo di 15 anni e il ferimento di altri tre individui. Questo scempio si è verificato questa notte intorno alle 5 nel bivio che collega Iannarello al Comune di Ramacca.

L’impatto

Secondo quanto dichiarato dalle forze dell’ordine, l’auto dei ragazzi sarebbe uscita fuori strada e si sarebbe ribaltata comportando il tragico epilogo. Non si conoscono i motivi per i quali il conducente dell’auto abbia perso il controllo del mezzo, ma saranno le forze dell’ordine a fornire le giuste risposte a tempo debito.

Quando l’auto ha terminato la sua corsa i ragazzi sono rimasti intrappolati all’interno del suo abitacolo. Si è quindi reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Paternò che hanno fatto di tutto per aiutare i feriti.

Un 15enne è morto, altri tre riversano in gravi condizioni

Purtroppo questo incidente non ha portato con sé nulla di buono, in quanto un giovane ragazzo di soli 15 anni ha perso la vita a seguito dell’impatto. La situazione non è certo migliore per gli altri tre, i quali sono attualmente ricoverati in gravi condizioni.

Incidente

Per essere assistiti meglio sono stati trasportati presso gli ospedali di San Marco, Garibaldi e Cannizzaro, dove stanno ricevendo tutte le cure necessarie da parte dei medici. Rimaniamo quindi in attesa di ulteriori accertamenti in merito alle loro condizioni, sperando che tutto possa volgere al meglio.

LEGGI ANCHE: Drammatico incidente, perde la vita un 53 enne: poco distante un’altra tragedia