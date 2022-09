Dren Bajrami non ce l’ha fatta, si è spento per sempre dopo diversi giorni di ricovero. Il ragazzo di 17 anni di origine kosovara era caduto dalla finestra della sua camera nella notte tra la scorsa domenica e lo scorso lunedì.

È precipitato per 5 metri e, purtroppo, dopo la caduta ha riportato gravi conseguenze.

È stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, dove il suo cuore si è fermato per sempre nel pomeriggio del 21 settembre.

Era arrivato in Italia come minore straniero non accompagnato ed era ospite in una struttura. Domenica notte è caduto dalla finestra della sua camera e non è ancora chiaro cosa e come sia accaduto. Le forze dell’ordine stanno indagando, ma per il momento non sembra esserci il coinvolgimento di altre persone. Non è nemmeno chiaro se Dren Bajrami abbia compiuto un gesto disperato, nel tentativo di togliersi la vita.

Dopo la straziante notizia, l’Istituto che lo ospitava ha voluto pubblicare una triste nota, per esprimere il proprio cordoglio alla famiglia, che si trova nel loro paese di origine. Il ragazzo di soli 17 anni era arrivato in Italia in cerca di una vita migliore. Ecco, di seguito, le parole pubblicate: