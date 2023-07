Erano due amici di 18 anni, legati da un profondo rapporto. Max non ha retto il dolore della notizia della morte di Andrew

Una storia straziante che arriva dalla Grecia. Due amici di 18 anni, legati sin da bambini, cresciuti insieme, diplomati insieme e che alla fine, hanno perso la vita insieme a poche ore di distanza l’uno dall’altro.

Si chiamavano Andrew O’Donnell e Max Wall e avevano deciso, per festeggiare la maturità, di andare in vacanza con la loro comitiva in Grecia, sull’isola di Ios.

Una sera, mentre tutti insieme erano usciti per divertirsi, è accaduto qualcosa di imprevedibile, inaspettato, qualcosa che ha sconvolto la vita dell’intera comitiva. Andrew O’Donnell si è allontanato dagli altri e dal quel momento di lui si sono perse le tracce. Gli amici hanno lanciato l’allarme e chiesto aiuto. Subito sono partite le ricerche, che la mattina successiva si sono concluse nel più triste dei modi. Il 18enne è stato trovato in fin di vita sugli scogli, era caduto ed aveva battuto la testa.

I medici hanno fatto il possibile, ma poco dopo l’arrivo in ospedale, il ragazzo si è spento per sempre. Quando Max ha saputo la notizia, è crollato a terra. Non ha retto il dolore. Un infarto ha spezzato anche la sua vita e lo ha ricongiunto con il suo migliore amico.

Le autorità hanno aperto un fascicolo d’indagine e disposto l’autopsia su entrambi i corpi. Solo dopo gli esami, che potrebbero far luce sull’intera vicenda, le salme saranno riconsegnate alle famiglie, che potranno organizzare i funerali.

La vicenda ha sconvolto tutti coloro che li conoscevano, nessuno riesce ancora a credere che sia tutto vero, che i due amici di 18 anni non ci siano più. Sono numerosi i post apparsi sui social che mostrano quanto la loro amicizia fosse profonda, vera e duratura. Hanno condiviso ogni cosa, anche la fine della vita. Max non è riuscito ad accettare la scomparsa del suo migliore amico Andrew. Il suo cuore non ha retto il troppo dolore.