È stato trovato il corpo del 18enne scomparso lo scorso mercoledì nel fiume Secchia, a Marzaglia di Modena. Yahya Hkimi è stato rinvenuto ormai privo di vita dagli uomini dei Vigili del Fuoco, ad una distanza di circa 500 metri dal punto della scomparsa.

Per lunghi ed estenuanti giorni, i soccorritori lo hanno cercato nell’acqua, senza successo. Tutti hanno pregato e sperato in un miracolo, che purtroppo non è avvenuto. Sommozzatori, gommoni, droni, la speranza di ritrovarlo ancora vivo si è spenta giorno dopo giorno.

Yahya Hkimi si è tuffato nel fiume per un video social. Purtroppo le cose non sono andate come aveva immaginato. Un amico lo ha ripreso per postare poi il filmato sui social, non immaginando che sarebbe stato testimone di una tragedia che non dimenticherà mai.

Il 18enne si è tuffato in un punto dove la balneazione è vietata, a causa delle forti correnti. Yahya Hkimi era un giovane studente in attesa dell’esame di maturità.

Yahya Hkimi, 18enne scomparso trovato a circa 500 metri di distanza

La triste notizia del recupero del corpo, si è diffusa poche ore fa. I Vigili del Fuoco lo hanno trovato in un’ansa del fiume, a circa 500 metri di distanza dal punto del tuffo.

Il corpo si trova ora a disposizione del medico legale, in attesa che i familiari procedano con il riconoscimento. Non è chiaro se verrà eseguita l’autopsia. L’esame potrebbe essere necessario per individuare la causa certa del decesso.

Amici e familiari sono sconvolti. Per giorni hanno pregato e seguito le ricerche, sperando in un miracolo. Poche ore fa, la più straziante delle notizie. Il 18enne è stato trovato privo di vita dopo 5 lunghi giorni di estenuanti ricerche.

La vicenda ha riportato alla mente Denise Galatà, la 18enne che ha perso la vita durante una gita scolastica.

Stava facendo rafting, quando il suo gommone ha urtato un masso ed è finita nel fiume Lao. La giovane non ce l’ha fatta, è stata recuperata senza vita.