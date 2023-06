Avevano 23 e 60 anni i due camerieri che nella tarda nottata di sabato hanno perso la vita in un tragico incidente avvenuto a Simbario, in provincia di Vibo Valentia, in Calabria. Bruno e Nicola, questi i loro nomi, avevano appena finito di lavorare in un ristorante, in cui avevano servito per un banchetto nuziale.

Come purtroppo ogni settimana, anche durante questo week end si sono verificati dei tragici incidenti stradali sul territorio italiano, nei quali hanno perso la vita delle persone.

Uno particolarmente tragico, per quanto riguarda il bilancio delle vittime, si è verificato a Simbario, un piccolo comune calabrese di poche centinaia di abitanti, che si trova nella provincia di Vibo Valentia.

Il sinistro si è verificato intorno alle 4:00 del mattino di ieri, domenica 25 giugno, proprio su un viadotto situato lungo la Trasversale delle Serre.

Una vettura con a bordo 5 persone è improvvisamente rimasta in panne, costringendo alcuni dei passeggeri a scendere per controllare quale guasto si fosse verificato e per spingere la stessa auto.

Tra loro c’erano appunto Bruno Vavalà e Nicola Callà, rispettivamente un ragazzo di soli 23 anni ed un uomo di 60 anni.

All’improvviso, stando a quanto riportato fino ad ora, è sopraggiunta una BMW a velocità piuttosto sostenuta, che ha travolto inesorabilmente i due.

L’impatto è stato violentissimo e i corpi dei due camerieri sono stati sbalzati a diversi metri di distanza. Uno di loro addirittura è finito al di sotto del cavalcavia.

Cordoglio per la morte dei due camerieri

Bruno e Nicola come detto lavoravano come camerieri e proprio quella sera aveva prestato servizio in un locale della zona, servendo gli invitati ad un banchetto nuziale. Molto probabilmente stavano tornando a casa, quando è capitato l’impensabile.

Fortissimo lo shock a Serra San Bruno, altro piccolo comune della zona, dove i due risiedevano. La notizia di quanto successo si è diffusa presto al mattino di domenica, lasciando tutti sgomenti.

Alfredo Barillari, sindaco di Serra San Bruno, sul suo account di Facebook ha scritto: