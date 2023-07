Due comunità a lutto per l’improvvisa scomparsa di Luca Canale: aveva 45 anni

Si è scontrato contro una vettura e l'impatto non gli ha lasciato scampo: lutto per l'improvvisa scomparsa di Luca Canale

Due comunità in lutto per l’improvvisa scomparsa di Luca Canale. Il 45enne ha perso la vita a seguito di un sinistro stradale. Le forze dell’ordine stanno indagando, per cercare di ricostruire quanto accaduto e stabilire le eventuali responsabilità.

Luca Canale si trovava a bordo del suo scooter, quando si è scontrato contro una vettura. L’uomo ha perso la vita sul colpo, nessuno ha potuto fare nulla per salvarlo. Il violento impatto non gli ha lasciato scampo. Sono due le comunità in lutto per la scomparsa improvvisa ed inaspettata del 45enne. Era originario di Agropoli, ma risiedeva nel comune di Nocera Inferiore.

Il sinistro stradale in cui ha perso la vita Luca Canale

Il sinistro stradale si è verificato all’incrocio di via Cimabue, in località Licinella di Capaccio, intorno alle 4 della mattina di domenica 23 luglio. La dinamica, tuttavia, non è ancora chiara. Le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di capire come siano andate le cose.

Luca era a bordo del suo scooter e dopo lo scontro, è finito sull’asfalto. L’impatto, troppo violento, non gli ha lasciato scampo. Il conducente della vettura, invece, ha finito la corsa contro un palo e non ha riportato conseguenze.

Dopo l’allarme, gli operatori sanitari del 118, hanno raggiunto il posto in breve tempo, insieme agli agenti dei Carabinieri. I due mezzi sono ora sotto sequestro e sono a disposizione della Procura.

Sul web, dopo la straziante notizia del decesso di Luca Canale, sono apparsi numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza per la famiglia, ma anche messaggi di addio per il 45enne. Chi lo conosceva ha voluto salutarlo e ricordarlo per un’ultima volta. La famiglia e gli amici sono ancora increduli.

Erano anni che non ci vedevamo la nostra infanzia l’abbiamo passata insieme tra scuola e divertimento, mo stamattina è arrivata questa tragica notizia quasi non ci credevo ma invece…… 😔🥺buon viaggio amico mio e salutami tutti gli amici andati in cielo prima di te.