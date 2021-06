Tragedia nel Grande Raccordo Anulare a Roma. Nella capitale mentre viaggiava è rimasta vittima di un incidente una donna mamma di due bambini piccoli, di 7 e 13 anni, che ora dovranno crescere senza averla accanto. Mamma 45enne muore cadendo dalla sua moto: era molto conosciuta perché lavorava come commessa ed era volontaria di un’associazione.

Iole Boncoraglio si trovava in sella alla sua moto quando a causa di un tremendo incidente stradale ha perso la vita. Secondo le prime ricostruzioni fatte dagli agenti, la donna era a bordo del mezzo insieme a un uomo che la stava guidando. L’uomo è sotto choc in ospedale: non aveva assunto sostanze stupefacenti ed era sobrio.

Per cause ancora da accertare, all’improvviso la 45enne mamma di due ragazzi è caduta al suolo. Purtroppo le ferite riportate hanno causato danni molto gravi, che l’hanno portata al decesso. Nell‘incidente stradale non sarebbero coinvolti altri veicoli.

L’incidente che ha causato la morte di Iole Boncoraglio ha avuto luogo sul Grande Raccordo Anulare della capitale italiana. La donna viveva a Santa Marinella ed era originaria del sud: era nata in Sicilia, ma da tempo viveva in zona.

I soccorritori che sono subito giunti sul posto, chiamati da altri automobilisti che hanno assistito alla scena, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto oltre al 118 anche i Carabinieri e la polizia locale per i rilievi del caso.

Mamma 45enne muore cadendo dalla moto, il lutto per la sua famiglia

Iole Boncoraglio era molto conosciuta nel paese dove abitata. Era una commessa ed era volontaria dell’associazione “Gli amici di Flavia Onlus”, che si occupa di raccogliere fondi per i bambini affetti da tumore.

I suoi figli di 7 e 13 anni, già colpiti da una grave perdita, ora dovranno crescere anche senza la mamma. Tutto il paese si stringe alla famiglia. Il sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, su Facebook ha scritto: