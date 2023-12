Due coppie di gemelli muoiono nell’incendio che ha avvolto la loro casa: arrestata la mamma

Una vicenda tristissima che in poche ore ha già fatto il giro del mondo. Due coppie di gemelli di 3 e 4 anni hanno perso la vita in un incendio che ha avvolto l’abitazione di famiglia.

La loro mamma è stata arrestata ed accusata di essere la responsabile della drammatica vicenda e di aver abbandonato le due coppie di gemelli al loro triste destino.

Deveca Rose, questo il nome della madre, è stata arrestata e ora dovrà spiegare la sua versione dei fatti davanti al giudice.

Il decesso delle due coppie di gemelli

Sessanta pompieri sono intervenuti nell’abitazione di famiglia, dopo l’allarme lanciato da alcuni vicini. Hanno domato le fiamme e hanno recuperato i 4 minori. Li hanno affidati agli operatori sanitari, che hanno cercato di rianimarli senza successo. Nel frattempo, i Vigili del Fuoco hanno accertato che nessun altro era presente in casa, i minori erano da soli.

Non appena raggiunto l’ospedale, i medici hanno dichiarato il decesso dei fratellini. La mamma non era in casa, era uscita per fare shopping e aveva lasciato i suoi figli in casa da soli. Senza nemmeno preoccuparsi che potesse succedere loro qualcosa.

Bryson, Kyson, Legan e Leyton erano i miei bambini, erano la mia vita, erano il mio mondo. Erano il mio cuore, erano la mia anima, erano tutto. Tutto sembra così surreale. Non riesco a crederci.

Aveva dichiarato la donna alle autorità, prima di essere ufficialmente accusata per delitto colposo e abbandono di minore. Non è ancora chiara la causa dell’incendio, in pochi minuti le fiamme hanno avvolto l’abitazione di famiglia, non lasciando scampo a 4 bambini troppo piccoli per capire cosa stesse accadendo. Forse non era nemmeno la prima volta che la madre li lasciava in casa da soli per uscire a fare le proprie compere. Deveca dovrà ora spiegare al giudice il motivo del suo gesto e attendere la condanna definitiva.