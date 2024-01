Due fratelli di 6 e 8 anni hanno perso la vita dopo essere caduti in un laghetto ghiacciato

Due fratelli hanno perso la vita dopo essere caduti in un lago. La vicenda arriva dal Wisconsin, Stati Uniti, ma si è già diffusa in ogni parte del mondo. Immenso l’affetto e il supporto che i due genitori stanno ricevendo in questi giorni.

Antwon Amos Jr, 6 anni e Legend Sims, 8 anni, erano appena usciti da scuola e stavano tornando a casa. Hanno percorso un sentiero, non immaginando che avrebbe per sempre segnato il loro destino. Il più piccolo è caduto in un laghetto ghiacciato del Sun Prairie. Il maggiore ha cercato di salvarlo e di riportarlo su, purtroppo rimettendoci la vita. I due fratelli sono annegati.

La famiglia preoccupata da loro mancato rientro dopo scuola, ha allarmato le forze dell’ordine. Subito sono partire le ricerche, anche la comunità si è mobilitata per aiutare i due genitori. Purtroppo, poco dopo è arrivata la straziante scoperta. I soccorritori hanno recuperato i due minori nell’acqua ghiacciata e li hanno trasportati con urgenza in ospedale. I medici hanno cercato di fare il possibile, ma nessuno dei due è riuscito a sopravvivere. I loro cuori si sono fermati a pochi giorni di distanza.

Il maggiore è deceduto poche ore dopo l’incidente, il 6 gennaio, mentre il piccolo 3 giorni dopo, il 9 gennaio.

Una raccolta fondi per i due fratelli

Gli amici hanno dato vita ad un raccolta fondi per aiutare la famiglia con le spese funebri. La mamma e il papà non riescono ancora a realizzare quanto accaduto. Li hanno ricordati come due bambini vivaci e sempre sorridenti. Avevano una risata contagiosa che riusciva ad illuminare il cuore di tutti.