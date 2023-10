Sono tutti ancora sconvolti ed addolorati per l’improvvisa e straziante scomparsa di Giada Pollara, colpita da malore a scuola e deceduta poco dopo in ospedale. Fino a quel giorno non aveva mai avuto gravi problemi di salute, da far presagire un epilogo del genere.

In tanti in queste ore sui social stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio per la ragazzina, volata in cielo a 15 anni, davvero troppo presto.

I fatti sono avvenuti nella giornata di mercoledì 18 ottobre. Precisamente dentro l’istituto superiore Marisa Bellissario, di Inzago, che si trova nella provincia di Milano. Tutti insieme stavano facendo il test di Cooper.

Quando all’improvviso, Giada è crollata a terra davanti a tutti ed ha perso i sensi. Il docente che era con loro in quell’ora, si è presto reso conto della gravità della situazione, così ha chiesto l’intervento dei sanitari.

Il comandante della Polizia Locale di Inzago, Vincenzo Avila, nel ripercorrere quei minuti, in una breve intervista con Il Resto del Carlino, ha dichiarato:

L’hanno defibrillata e con l’adrenalina il cuore era ripartito. Tutti i passaggi del salvataggio sono stati velocissimi ed efficienti, prima dell’arrivo del 118 gli insegnanti avevano già praticato le manovre di rianimazione. Hanno fatto tutto in fretta, anche l’elitrasporto all’ospedale di Bergamo. I genitori sono andati di corsa proprio lì.

Il decesso di Giada Pollara dopo il malore

Dal giorno in cui Giada è arrivata in nosocomio, i medici hanno cercato di fare il possibile. L’hanno ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Però è proprio qui che 48 lunghe ore che ha esalato il suo ultimo respiro, quel malore non le ha lasciato scampo.

La ragazza da quello che è emerso, fino a quel giorno non aveva mai avuto gravi problemi di salute. Infatti ora sono tutti sconvolti ed addolorati per questa grave perdita.

I compagni, i familiari, ma soprattutto i genitori di Giada non riescono a darsi pace. Non sanno il motivo di questo decesso così improvviso e straziante. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo episodio.