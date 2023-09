Un tragico incidente stradale, avvenuto nella serata di giovedì scorso, il 28 settembre, è costato purtroppo la vita a due giovani. Si chiamavano Aliya Freya Macatangay e Federico Pezzè, avevano rispettivamente 16 e 22 anni. Il ragazzo avrebbe travolto la ragazzina mentre quest’ultima attraversava sulle strisce pedonali.

L’ennesimo dramma stradale che sconvolge la vita di famiglie intere e che mette fine, purtroppo, a quella di ragazzi ancora molto giovani.

L’episodio in questione si è verificato nella serata dello scorso giovedì 28 settembre a Trento, più precisamente su via Venezia, all’altezza del semaforo.

Inizialmente si era parlato di uno scontro frontale tra la motocicletta guidata dal giovane e il monopattino su cui viaggiava la 16enne. Tuttavia, sembrerebbe che la ragazzina fosse a piedi e stesse attraversando sulle strisce pedonali, trasportando il mezzo elettrico a mano.

Le prime ipotesi parlano dell’arrivo del motociclista ad una velocità abbastanza sostenuta. Come raccontato anche da alcuni testimoni, molto più alta rispetto al limite di legge.

L’impatto con la ragazza è stato inevitabile. Dopo lo scontro, la ragazzina che come detto trasportava il monopattino a mano, è stata sbalzata a diverse decine di metri di distanza, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Il motociclista, dopo aver perso l’equilibrio, è caduto anche lui a terra riportando traumi gravissimi.

Per i due giovani non c’è stato nulla da fare

Gli sfortunati protagonisti di questo incidente erano due giovani del posto. Una era Aliya Freya Macatangay, di origini filippine ma residente a Trento da molto tempo. Aveva solo 16 anni.

Sulla moto, invece, c’era Federico Pezzè, di Trento, che di anni ne aveva 22.

Per la ragazzina non c’è stato nulla da fare fin dall’inizio. I soccorritori giunti sul posto hanno provato a rianimarla a lungo, ma alla fine si sono dovuti arrendere, era già deceduta.

Federico, invece, seppur in condizioni tragiche, era ancora in vita. Trasportato all’ospedale Santa Chiara, tuttavia, si è spento poco dopo il suo arrivo.

Enorme il dolore di una città, ma soprattutto quello delle rispettive famiglie dei giovani.

Le autorità ora indagano per chiarire l’esatta dinamica dello scontro e per accertare le eventuali responsabilità. Saranno prese in esame le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona e ascoltati i testimoni.