Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nella sera di mercoledì 30 agosto nella provincia di Catania. Purtroppo una giovane mamma di 32 anni, chiamata Mariarita Gravagna è deceduta sul colpo, dopo che l’auto in cui viaggiava si è scontrata con un’altra macchina.

In tanti in queste ore stanno pubblicando sui social dei messaggi di cordoglio per la donna, ma soprattutto per i suoi familiari, colpiti da un improvviso e straziante lutto.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella serata di mercoledì 30 agosto. Precisamente lungo strada statale 575, che da Troina porta a Catania.

Mariarita da come dicono era sposata da circa 7 anni ed insieme al marito, avevano una bambina di soli 5 anni. Quel giorno erano tutti insieme a bordo della loro auto.

Quando all’improvviso, dalle prime informazioni rese note dal quotidiano Ansa, un’altra macchina ha invaso la loro corsia. L’uomo alla guida del veicolo non è riuscito affatto ad evitarlo.

Di conseguenza, le due auto si sono scontrate frontalmente. Anche un’altra vettura è andata a finire con le due auto incidentate. Da qui è partito il disperato allarme ai sanitari ed anche alle forze dell’ordine. Questi ultimi sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Il decesso di Mariarita Gravagna dopo il sinistro

I medici intervenuti, hanno cercato di rianimare la giovane donna, ma sin da subito si sono resi conto che non c’era più nulla da fare. Purtroppo ha perso la vita sul colpo e non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Il marito è ricoverato in ospedale in gravi condizioni, ma non risulta essere in pericolo. La figlioletta della coppia, per fortuna è rimasta ferita, ma sta bene.

Gli agenti hanno deciso di chiudere la strada al traffico per diverso tempo. Questo per permettere ai sanitari di intervenire ed anche per fare i rilievi del caso. Ora saranno solo le ulteriori indagini a chiarire la dinamica dell’accaduto.