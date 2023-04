La gru sulla quale i due operai stavano lavorando si è staccata, precipitando per circa 20 metri e schiacciarli: avevano 51 e 69 anni

L’ennesima tragedia avvenuta sul posto di lavoro, nella giornata di ieri, mercoledì 12 aprile, ha scosso tutta la provincia di Milano e la Lombardia. Due operai, Angelo Zanin e Dario Beria, rispettivamente di 51 e 69 anni, hanno perso la vita mentre lavoravano al golf club Le Rovedine, a Noverasco di Opera, in provincia di Milano.

Credit: RaiNews

Ennesime morti bianche in Italia, che come al solito riaccendono le polemiche per quanto riguarda le norme di sicurezza sul lavoro.

Nelle ultime settimane sono diverse le persone che hanno perso la vita mentre svolgevano il loro regolare turno di lavoro.

Solo 10 giorni fa, ad esempio, un giovane di soli 26 anni, Giacomo Cesaretti, ha perso la vita mentre lavorava nella ditta di verniciatura per cui era assunto. Un braccio automatico lo ha agganciato e lo ha schiacciato contro una pressa, non lasciandogli scampo.

Ieri, invece, una tragedia simile è costata la vita a due uomini. Si chiamavano Angelo Giovanni Zanin e Dario Beria ed avevano rispettivamente 51 e 69 anni.

Zanin, titolare del vivaio che porta il suo nome, era stato assunto dal golf club Le Rovedine di Noverasco di Opera per occuparsi della potatura di un grosso pioppo.

L’albero già precedentemente segnalato perché pericolante, necessita di regolare potatura e gestione, e ieri la ditta del 51enne si stava occupando proprio di questo.

Data l’altezza smisurata del pioppo, Zanin ha avuto bisogno del supporto di Dario Beria, che invece lavorava per la ditta che ha fornito la gru per arrivare in cima all’albero.

Nulla da fare per i due operai

Gli inquirenti sono ora al lavoro per capire cosa sia successo. Stando a quanto riportato, il cestello della suddetta gru si è sganciato ed è precipitato a terra, travolgendo i due operai e non lasciando loro scampo.

Immediato l’arrivo dei soccorritori sul posto, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due.

Credit: RaiNews

Insieme alle due vittime, stava lavorando anche un altro ragazzo di soli 25 anni, che stava imparando il mestiere insieme al suo superiore Beria.

Anche lui travolto dal cestello, è stato trasportato con un elisoccorso al vicino ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.