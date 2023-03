Nella giornata di ieri si sono svolti a Guidonia i funerali dei due piloti deceduti nel tragico schianto avvenuto lo scorso 7 marzo nei cieli laziali. A celebrare l’omelia Monsignor Santo Marcianò, il quale ha voluto ricordare con affetto Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello e sottolineare il loro spirito eroico che li ha accompagnati fino alla fine.

Una folla di persone, nella giornata di ieri, si è ritrovata nella chiesa della Beata Maria Vergine di Loreto a Guidonia, per dare l’ultimo saluto a due uomini deceduti troppo presto, ma che fino all’ultimo dei loro istanti sulla terra hanno dimostrato il loro coraggio e la loro dedizione al lavoro.

Monsignor Santo Marcianò, che ha celebrato la messa, nella sua toccante omelia ha detto:

Cari Giuseppe e Marco, siamo affranti dal dolore ma vogliamo immaginarvi così, felici. Felici di non aver consumato invano la vita ma di esservi consumati nell’amore fraterno, nell’amicizia e, soprattutto, in un servizio che è stata la vostra passione, la vostra dedizione al bene della gente e del nostro Paese. E vi ha preparati alla morte come incontro definitivo con il Signore, la cui vicinanza avete potuto sperimentare nella vita di ogni giorno.

La storia di Giuseppe e Marco, ha spiegato il parroco, insegna a tutti che non si vive solo per se stessi. Il loro ultimo gesto, un atto eroico che è servito a sventare una tragedia che sarebbe potuta essere molto più grave di quanto sia stata, ne è la piena dimostrazione.

L’incidente in cui sono morti i due piloti

I due piloti dell’Aeronautica militare italiana, appartenenti al 60esimo Stormo di Guidonia, nella mattinata dello scorso 7 marzo stavano effettuando un’esercitazione. Una delle tante.

Per cause ancora in corso di accertamento, il velivolo su cui viaggiava il Tenente Colonnello Giuseppe Cipriano e quello pilotato dal Maggiore Marco Meneghello, rispettivamente di 48 e 46 anni, si sono scontrati in volo.

Uno dei due ultraleggeri ha perso un’ala, ma a precipitare purtroppo sono stati entrambi.

Uno è caduto in un campo poco distante, l’altro tra le abitazioni di via Casal Bianco, centrando in pieno una vettura posteggiata. I soccorsi arrivati tempestivamente sul luogo, non hanno potuto far altro che constatare i loro decessi.

Alcuni testimoni, hanno raccontato di aver visto i due aerei compiere delle manovre che sarebbero state provvidenziali per evitare che i velivoli stessi cadessero sulle case della zona.