"Faccio un femminicidio, ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin!" Uomo arrestato nel casertano per i maltrattamenti alla moglie

I Carabinieri della provincia di Salerno, hanno disposto l’arresto di un uomo, che per anni ha minacciato e percosso la moglie, anche davanti al loro bambino. Nell’ultimo periodo le aveva anche detto che le avrebbe fatto fare la fine di Giulia Cecchettin.

La 22enne che lo scorso 11 novembre, ha perso la vita per mano del suo ex fidanzato Filippo Turetta. Giulia era uscita con lui, perché erano rimasti amici, ma lui non accettava la decisione di chiudere la loro storia.

La vicenda di questa donna in realtà ha iniziato dal 2020. Quando il marito ha iniziato a diventare violento. Era costretta a subire percosse e minacce, quasi tutti i giorni.

I Carabinieri della stazione di Villa Literno, che si trova nella provincia di Caserta, dopo aver scoperto la situazione familiari, hanno avviato tutte le indagini del caso.

Proprio dagli accertamenti è emerso che il marito già dal 2020 aveva comportamenti violenti nei confronti della donna. Le diceva anche che se lo avesse denunciato, lui le diceva che avrebbe messo fine alla sua vita.

La moglie, stanca di subire tutto ciò, ha deciso di raccontare tutto alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini di routine. Hanno scoperto che la mamma stava vivendo tutto almeno dal luglio del 2020.

Arrestato l’uomo, ha detto alla moglie che avrebbe fatto la fine di Giulia Cecchettin

Il marito non si è fermato a minacciare la donna, nemmeno mentre era presente il figlioletto avuto da lei. Nell’ultimo periodo era arrivato anche a dirle:

“Faccio un femminicidio, ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin!” Questa è la frase riportata dagli stessi Carabinieri, che hanno indagato sulla vicenda.

Visto come si sono svolti i fatti, per il marito hanno disposto l’arresto. Ora si trova rinchiuso nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Risulta essere indagato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.