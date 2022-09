È partita la marcia che ha accompagnto per l’ultima volta la Regina Elisabetta II nella sua amata città. Il feretro appoggiato sul carro, senza cavalli, così come previsto per tutti i funerali di Stato.

I membri maschi della famiglia reale in uniforme e con loro anche la principessa Anna, unica figlia femmina della sovrana. L’unica donna che ha potuto accompagnare la defunta madre, proprio nel rispetto del suo volere.

Anna e la Regina Elisabetta avevano un rapporto speciale e per questo la principessa è stata scelta per un ruolo altrettanto speciale. L’unica che ha accompagnato la bara fino alle 11 (12 in Italia) per l’ultimo saluto, con indosso i pantaloni e l’uniforme reale proprio come i suoi fratelli.

La diretta del funerale della Regina Elisabetta II

BBC permette a tutto il mondo di seguire in diretta il funerale della regina più longeva di sempre, all’interno dell’abbazia che è stata luogo della sua incoronazione e del suo matrimonio. Il luogo che ha segnato i momenti più importanti della sua vita.

La diretta però, ad un certo punto, non sarà più visibile per un momento privato della famiglia reale, che non può piangere davanti agli occhi del mondo intero. Una cosa non di certo facile, ma è quanto stabilito dal protocollo, studiato nel dettaglio per oggi, lunedì 19 settembre.

Durante il momento privato, Re Carlo III spargerà della terra sulla bara della sua mamma e tutta la famiglia dirà addio all’amata sovrana, che riposerà per sempre insieme all’amato marito Filippo.

Più di 2.000 persone diranno addio a Elisabetta II. In strada c’è stato tanto silenzio nel rispetto del momento doloroso, fino all’arrivo dei membri della famiglia reale, quando i sudditi li hanno accolti con lunghi applausi.

Le donne della famiglia reale indossano vestiti neri e veli davanti agli occhi e hanno marciato lungo la navata, non appena il feretro è entrato nell’Abbazia di Westminster.

Il dolore sui volti di tutti i reali era ben visibile dalle telecamere, mentre il canto funebre ha accompagnato la bara davanti all’altare.