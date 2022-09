Nel giorno dei funerali della Regina Elisabetta II una diretta mondiale della BBC permetterà a tutti nel mondo di seguire l’ultimo addio alla sovrana dei record. A un certo punto, però, il live dall’Abbazia di Westminster si interromperà. Le telecamere non riprenderanno il momento privato per la famiglia per ricordare la mamma, la nonna e la bisnonna senza avere gli occhi del mondo addosso.

Lunedì 19 settembre alle 12 italiane all’Abbazia di Westminster più di 2000 persone diranno addio alla Regina. Tutto è stato predisposto dalla sovrana stessa, che prima di andarsene ha stilato la procedura per il suo ultimo saluto al paese, prima di andare a riposare per sempre di fianco all’amato marito, il Principe Filippo, venuto a mancare nel 2021.

Tutta Londra si prepara a darle addio. Tantissime persone sono in strada in rigoroso silenzio, per animarsi in applausi solo al passaggio dei membri della famiglia reale inglese, arrivati poco prima di mezzogiorno nella chiesa. È lutto nazionale, un lutto seguito in diretta mondiale grazie alla BBC. Ma a un certo punto le telecamere si spegneranno.

Il cerimoniale sarà rigidissimo e nulla è lasciato al caso. Anche il momento in cui la famiglia reale inglese darà l’addio alla Regina. Sarà un momento strettamente privato, in cui le telecamere si spegneranno, per rispetto a chi non ha perso solo una Regina, ma anche una mamma, una nonna, una bisnonna.

Milioni di persone seguiranno i funerali da tutto il mondo. Potrebbe diventare uno degli eventi live più visti nella storia. Al termine del servizio funebre si svolgeranno anche due minuti di silenzio nazionale.

Funerali della Regina Elisabetta II: la famiglia reale inglese non può piangere in pubblico

Secondo il protocollo della Corona inglese, tutti i componenti della famiglia reale non devono farsi vedere piangere in pubblico. Una cosa molto difficile in questi giorni intensi per tutti quanti. Ma che ognuno ha rispettato, anche per rendere omaggio a una Regina che ha sempre difeso il protocollo. Anche quando, ai più, sembravano regole assurde.

Anche per questo motivo ci sarà una piccola celebrazione privata. Le telecamere si spegneranno per permettere ai figli, ai nipoti, ai famigliari della sovrana di elaborare il lutto. Re Carlo III spargerà della terra sulla bara della madre. Per dirle addio per sempre. Riposerà accanto all’amatissimo Filippo.