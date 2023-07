Le sue foto in queste ore circolano sul web, per omaggiarla e salutarla. Isabella Verney, la primissima Miss Italia della storia, si è spenta per sempre all’età di 98 anni.

Aveva un nome diverso, Cinquemila lire per un sorriso, era il concorso a cui le donne aspiravano ed era stato ideato da Dino Villani nel 1939. Soltanto nel 1946 divenne poi Miss Italia.

Nella primissima edizione fu proprio Isabella Verney a portare a casa la fascia, guadagnandosi il titolo di donna più bella d’Italia. Tutto iniziò come un surreale sogno. Era il 27 settembre del 1939, quando la giovane si trovava con la sua mamma e si era recata in un negozio di foto per ritirare un lavoro. Aveva solo 14 anni, era bellissima, con gli occhi chiari, tanto da far rimanere stupito quel fotografo, che decise di farle un primo piano. Anche la sua mamma, guardando quella fotografia, si rese conto di quanto sua figlia fosse meravigliosa e decise così di spedirla al concorso.

La fama di Isabella Verney

Dino Villani si ritrovò a guardare la fotografia di Isabella, consapevole che fosse una delle ragazze più belle tra tutte quelle che avevano inviato la propria partecipazione. Alla fine fu proprio la ragazza dagli occhi chiari a vincere il concorso e dei Buoni del Tesoro da cinquemila lire. Da quel momento Isabella diventò famosa, tanto che il suo volto divenne una gigantografia sotto i portici di Corso Vittorio, ammirata da tutti fino alla fine della guerra. Era come una sorta di incoraggiamento, un sorriso bellissimo, capace di dare forza a tutti, in un momento tanto brutto. La vita di quella ragazzina cambiò in poco tempo, tutti conoscevano il suo indirizzo, le mandavano lettere e richieste di fotografia, soprattutto i soldati, che volevano portarle in guerra come portafortuna.

Isabella era ancora una bambina e rifiutò tutte le proposte per la recitazione, finché non divenne abbastanza grande da diventare una top model con indosso i vestiti più belli del momento.

Si sposò con il giornalista della Rai Carlo Cavaglià e diventò mamma di due figli. Dopo la guerra decise di farsi dimenticare, quella vita non le era mai appartenuta. Si fece rivedere solo nel 1989, quando venne invitata per i 50 anni di Miss Italia. Una Miss per caso, come lei stessa si definiva, che in queste ore viene ricordata con grande affetto.