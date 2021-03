È morta Cetty Sommella

Tristezza e sgomento nel mondo del cinema e del teatro italiano. Si è spenta la nota attrice Cetty Sommella, moglie del famoso attore Nando Paone. A dare la tragica notizia, è arrivato un post sull’account Facebook dell’Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di Pozzuoli.

La scomparsa di Cetty Sommella artista impegnata, anche, nella formazione di giovani attori nel nostro territorio, è una grave perdita per tutta la comunità. A Nando Paone, suo compagno nella vita e nell’arte, sentite condoglianze.

Come si evince dall’ultimo saluto che l’istituzione campana ha voluto rendere all’attrice, il suo lavoro è da sempre stato apprezzato nel territorio regionale, ma non solo.

Dolore tremendo per Nando Paone, marito ma anche collega e collaboratore di Cetty in molteplici progetti, soprattutto teatrali. Era amata da tutti anche per aver fondato, insieme a suo marito appunto, la Sala Molière. Un ritrovo per attori, registi e appassionati di teatro dei comuni di Napoli e Pozzuoli. Come ha scritto l’amico e collega Niko Mucci:

Cetty Sommella. Attrice, autrice e regista che con Nando ha reso il teatro sala Molière di Pozzuoli un luogo accogliete, un centro di produzione culturale, un aggregatore di talenti, un punto di riferimento per chi con coraggio sceglie la strada dell’impresa di produzione teatrale. Per tutti noi è stato un piacere averti incontrata. Ci stringiamo al caro Nando, che ha avuto il privilegio di averti accanto ed ora il dolore per la tua perdita. Addio, non ti dimenticheremo!

Cetty Sommella e Nando Paone sposati dal 2015

Sodalizio artistico, ma anche tanto amore. Questo è stato il rapporto tra Cetty Sommella e Nando Paone. Amore sancito ufficialmente nel 2015, quando i due si sono sposati in una cerimonia molto particolare.

A celebrare il rito civile, infatti, fu Vincenzo Salemme, storico amico e collaboratore della coppia. L’attore e regista napoletano ebbe una delega speciale firmata dal sindaco di Napoli De Magistris che gli permise di legare Cetty e Nando in una delle stanze del Maschio Angioino.

Proprio Vincenzo Salemme, insieme a Nando, ha portato sui palcoscenici italiani diverse opere che resteranno per sempre nella storia del teatro napoletano ed italiano. Tra queste menzioniamo “Premiata Pasticceria Bellavista” nella quale Vincenzo, Nando e Cetty hanno recitato insieme.