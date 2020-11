Nel corso delle ultime ore è arrivata la triste notizia di Pino Solanas. Il celebre regista era risultato positivo al Coronavirus ed in seguito è stato ricoverato a metà ottobre. Ad oggi, l’uomo non ce l’ha fatta ed è morto a causa del Coronavirus nella città di Parigi dove era ricoverato. Pino aveva 84 anni.

Voglio dirvi che insieme a mia moglie Angela Correa siamo stati positivi a Covid-19, qui a Parigi. Per quanto mi riguarda mi trovo in ospedale sotto osservazione medica. Mia moglie isolata in casa nostra. Grazie per i messaggi di supporto. Prendiamoci cura di tutti.