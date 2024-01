Il cantante James Morrison in lutto per la prematura ed improvvisa scomparsa della moglie. Gill Catchpole è stata trovata senza vita nella loro abitazione, a soli 45 anni, colpita da un malore improvviso.

La notizia si è rapidamente diffusa nel mondo della musica, enorme l’affetto che James Morrison sta ricevendo in queste ore. Una fonte vicina alla famiglia ha fatto sapere al The Mirror che non ci sono elementi che facciano pensare ad un decesso sospetto. La 45enne Gill Catchpole è deceduta per cause naturali. È stata trovata priva di vita all’interno dell’abitazione di famiglia, dopo essere stata colpita da un malore improvviso, che nessuno avrebbe potuto prevedere. Era mamma di due bambine, Elsie di 15 anni e Ada di soli 5 anni.

Gill è stata trovata morta venerdì nella casa di famiglia a Whitminster. James è devastato ed è sostenuto dalla sua famiglia. Tiene duro per le loro figlie, ma ha chiesto che la famiglia venga lasciata sola a piangere in privato.

I giornali locali parlano di alcuni problemi di salute che la donna aveva avuto nel 2021. Si era sottoposta ad un trapianto di rene, ma al momento del decesso non soffriva di nessuna patologia. Pochi mesi fa, la moglie della star aveva pubblicato un bellissimo post sui social. Era riuscita a diventare proprietaria di un’azienda, lo aveva definito un grande motivo di orgoglio dopo “alti e bassi”.

È la quarta tragedia familiare per Morrison. In 3 anni il cantante ha perso il papà, il fratello e il nipote. E ora si è aggiunto il dolore per la perdita della moglie.

La bellissima storia d’amore tra James Morrison e Gill Catchpole

I due si erano conosciuti quando James aveva soltanto 17 anni. Era l’affittuaria di casa di sua madre. Conviveva con il suo fidanzato, che l’ha poi lasciata proprio per via di una relazione con la mamma del cantante. Morrison si è poi avvicinato a quella ragazza tradita e tra i due è nato un amore bellissimo. Da allora non si sono più lasciati. Hanno affrontato tutto insieme, cose belle e cose brutte. Sono diventati, nonostante le difficoltà, genitori di due bellissime bambine.