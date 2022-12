L’attrice Sonya Eddy si è spenta per sempre all’età di 55 anni. Era conosciuta, in particolar modo, per il suo ruolo dell’infermiera Epiphany Johnson nella serie tv General Hospital.

La notizia è stata diffusa, attraverso i social, da un’amica intima dell’attrice.

Il mondo ha perso un altro angelo creativo. Mancherà alle sue legioni di fan di “General Hospital”. I miei pensieri e le mie preghiere sono con i suoi cari, amici e fan.

Una foto in primo piano di Sonya Eddy che accompagna le tristi parole, che in pochi giorni hanno fatto il giro del mondo.

La famosa attrice è entrata a far parte del cast di General Hospital nel 2006 ed ha continuato a recitare fino al 2022, per un totale di 543 episodi.

Tra gli altri ruoli conosciuti, oggi i suoi numerosi fan ricordano: Seinfeld, The Middle e Home Improvement.

Non è ancora stata diffusa la causa del decesso dell’attrice 55enne. Sonya Eddy si è spenta per sempre il 19 dicembre.

La biografia di Sonya Eddy

Sonya Eddy è nata in California, nella città di Concord, il 17 giugno del 1967. Ha studiato danza e teatro presso l’Università della California, Davis.

Il suo debutto come attrice è arrivato nel 1990, grazie all’opera teatrale Zora Is My Name. Ha continuato a lavorare nel teatro, fino al suo trasferimento a Los Angeles, dove è entrata nel mondo televisivo.

Ad oggi, il suo ruolo più importante e conosciuto, resta quello dell’infermiera Epiphany Johnson in General Hospital.

Gli addii sui social

Sono numerosi i post di colleghi del mondo dello spettacolo e dei tanti fan, che stanno inondando le bacheche dei social nelle ultime ore.

Il suo sorriso potrebbe alimentare un reattore. Ho adorato le poche volte in cui abbiamo lavorato insieme, ma ho DAVVERO amato le volte in cui parlavamo della vita, della meditazione, della recitazione. Era un regalo e ci manca già. Condoglianze ai suoi cari. #RIP #SonyaEddy.