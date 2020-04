È morta Lexi, la bambina che aveva cucito mascherine da donare all’ospedale È morta Lexi, la bambina diventata famosa per il suo gesto altruista durante il Coronavirus: aveva cucito e donato mascherine per l'ospedale

Lexi Collins era una bambina di circa 10 anni, diventata famosa sui social network e su diverse testate giornalistiche, perché aveva cucito lei stessa, circa cento mascherine per il Coronavirus, dopo aver sentito che c’era carenza negli ospedali. Purtroppo è di poche ore fa l’orribile notizia che Lexi è morta in un grave incidente stradale.

La vicenda è accaduta in Texas, precisamente a Munday. Una bambina dolcissima, altruista e con un cuore enorme. Dopo la diffusione del coronavirus, aveva chiesto aiuto alla sua mamma, perché voleva cucire le mascherine e darle a tutti quegli eroi dell’ospedale, che stavano lottando contro quel mostro sconosciuto.

Il suo gesto, così amorevole ed altruista, in un’età così tenera, si era diffuso in ogni parte del mondo.

Le infermiere l’avevano ringraziata anche sui social network, pubblicando foto con indosso le sue mascherine.

La vita purtroppo è imprevedibile, ingiusta e a volte mette le persone dinanzi a dolori troppo grandi. L’impatto è stato troppo violento e la piccola Lexi non è riuscita a sopravvivere all’incidente stradale.

I funerali della bambina saranno celebrati lunedì, allo Scrubs Field. È stato richiesto a tutti i partecipanti, che vorranno essere presenti per dire addio a Lexi, di indossare mascherine e di mantenere una distanza sociale. Non soko, come riporta la testata giornalistica Metro, dopo la cerimonia dovranno mettersi in auto isolamento per 14 giorni.

Dopo la sua morte è stata istituita una campagna, per onorare il suo gesto, “Vivi come Lexi”, con lo scopo di vendere delle magliette, per raccogliere i fondi necessari per un monumento di bronzo.

“Lexi era una bambina straordinaria, brillante, talentuosa e con uno spirito prezioso”, è così che viene ricordata da chiunque abbia avuto il piacere di conoscerla.

Il ricordo della piccola Lexi sarà sempre vivo nel cuore del mondo intero.