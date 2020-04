Agrigento, morta bimba di un anno Dramma ad Agrigento, morta bimba di un anno al pronto soccorso: ecco cosa le è accaduto

Un vero e proprio dramma è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì ventitre aprile, dove una bimba di un anno, è morta in ospedale. I tentativi dei medici per salvarla si sono rivelati del tutto inutili. Infatti alla fine, ne hanno potuto dichiarare il suo decesso.

Un evento drammatico, che ha sconvolto la famiglia e tutta la comunità. E’ stato eseguito il tampone post-mortem per capire meglio la sua situazione.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto ad Agrigento, all’ospedale San Giovanni di Dio. I dottori hanno provato a fare il possibile per riuscire a salvarla.

La piccola era stata ricoverata pochi giorni fa, poiché aveva aveva la febbre alta e le era stata diagnosticata la polmonite. Durante quei giorni, era stata sottoposta anche al test per il virus, ma che è risultato negativo.

Alla fine, con la cura di antibiotici, quando sembrava essere ormai guarita, è stata dimessa e quindi è potuta tornare a casa con i suoi genitori. Infatti sembrava stare bene ed essere tornata in salute.

Fino alla giornata di ieri, quando ha iniziato ad avere di nuovo la febbre molto alta. La madre ed il padre, vista la sua condizione grave, hanno deciso di portarla di nuovo in pronto soccorso.

I medici hanno provato a fare il possibile per riuscire a salvarla, ma nonostante i loro disperati tentativi, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. Infatti ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

I genitori, distrutti dal dolore, non avrebbero mai potuto immaginare di perdere la loro piccola. Credevano che i dottori sarebbero riusciti a salvarla e che la sua situazione non fosse così drammatica. Per togliere ogni dubbio, i dottori hanno eseguito il tampone post-mortem, per capire meglio soprattutto il motivo di questa tragica morte.

