La notizia è appena arrivata, l’intero mondo della politica è a lutto. Si è spenta per sempre, a soli 51 anni, Michela Murgia. La scrittrice ed attivista aveva rivelato, non molto tempo fa, di avere un tumore al rene al quarto stadio.

Michela Murgia era consapevole del fatto che le rimaneva poco tempo da vivere, lei stessa lo aveva rivelato durante un’intervista con il Corriere della Sera. Aveva deciso di curarsi con l’immunoterapia a base di biofarmaci. Un modo per guadagnare più tempo possibile, per sconfiggere quel mostro era ormai troppo tardi. Era una guerriera, già sopravvissuta ad un primo male che l’aveva colpita nel 2014.

La scrittrice si è ritrovata ad affrontare la terribile diagnosi e ad ascoltare le parole di quel medico che l’ha seguita, l’operazione non era più un’opzione perché le metastasi avevano già colpito il cervello e le sue ossa. La stessa Murgia aveva rivelato pubblicamente:

Me l’ha spiegato bene il medico che mi segue, il cancro non è una cosa che ho, è una cosa che sono. Il cancro è un complice della mia complessità, non un nemico da distruggere. Non voglio e non posso fare la guerra al mio corpo. Non lo chiamerei mai il maledetto o l’alieno.

Michela negli ultimi mesi di vita aveva deciso di unirsi in matrimonio con Lorenzo Terenzi. Una scelta fatta per garantire al marito ogni potere decisionale su lei, perché lo Stato è ciò che vuole, un nome legale. A giugno l’attivista si era fatta vedere in pubblico per l’ultima volta, spiegando che si sarebbe dovuta fermare e godersi quel poco tempo con le persone care. La cosa importante era andarsene con tanti ricordi da custodire. Aveva ringraziato tutti per l’affetto e i tanti messaggi ricevuti ogni giorno e si era scusata per il fatto di non riuscire a rispondere a tutti, la stanchezza era ormai padrona del suo fragile corpo.

La notizia ha gettato nello sconforto tantissime persone, in particolar modo i colleghi del mondo della politica. Numerosi i messaggi di addio che in queste ore vengono condivisi sui social network per ricordarla. Michela Murgia si è spenta per sempre a soli 51 anni.