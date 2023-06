Il mondo del cinema, del teatro, ma anche della politica della Gran Bretagna hanno da poco appreso la notizia della scomparsa di una grandissima attrice e professionista. Glenda Jackson, vincitrice di due premi Oscar e con un passato come deputata, si è infatti spenta per sempre all’età di 87 anni.

Nata a Birkenhead, vicino a Liverpool, il 9 maggio del 1936 da una famiglia operaia, da giovane Glenda Jackson lavorò in una farmacia. Dopo aver studiato recitazione al RADA di Londra, nel 1957 iniziò la sua carriera attoriale a teatro.

Un anno prima esordì anche sul grande schermo, quando recitò nella pellicola The Extra Day, diretta dal regista William Fairchild.

Gli anni sessanta e settanta furono quelli della vera gloria per lei. Innumerevoli i film in cui ha recitato nel ventennio, così come le opere teatrali in cui ha ricoperto ruoli da protagonista.

In particolare nel 1969 venne scelta dal regista e sceneggiatore britannico Ken Russel, che la volle fortemente nei suoi film Donne in Amore e L’altra Faccia dell’amore.

Per Donne in Amore ricevette la sua prima candidatura al premio Oscar, nella categoria di Miglior attrice protagonista, riuscendo a portare a casa la agognata statuetta.

Il talento e il successo riscontrato attirarono sull’attrice l’attenzione dei più importanti produttori, registi e sceneggiatori statunitensi, tra cui anche Melvin Frank, che la scelse per il ruolo da protagonista del suo film Un Tocco di Classe, del 1973.

L’interpretazione porto la Jackson alla terza nomination agli Oscar e alla seconda vittoria nella categoria di Miglior attrice protagonista.

Si ritirò dalle scene agli inizi degli anni novanta, per poi tornare a recitare nel 2015.

La carriera politica di Glenda Jackson

Nel periodo in cui non ha recitato Glenda Jackson si è gettata nella politica, riuscendo ad avere un discreto successo anche in tal senso.

Nel 1992, anno del suo ritiro dalle scene, nelle elezioni generali del Regno Unito venne eletta deputata laburista nella Camera dei comuni per il collegio di Hampstead and Kilburn, ruolo che ricoprì fino al 2015, quando decise di non ricandidarsi per motivi di età.

Dal 1997 al 1999, inoltre, è stata sottosegretaria del Ministro dei Trasporti.

Glenda Jackson è stata sposata con Roy Hodges dal 1958 al 1976, quando i due deciso di divorziare. La coppia ebbe anche un figlio.