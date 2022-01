Dopo la notizia della morte del figlio 17enne di Sinead O’Connor, la cantante è tornata a parlare di ciò che è accaduto, rivelando dei dettagli scioccanti.

Il giovane si è tolto la vita, dopo essere fuggito dalla struttura in cui era ricoverato. Shane era infatti un paziente del Tallaght Hospital di Dublino ed era in cura per psicosi.

Una settimana prima del terribile gesto, Sinead O’Connor lo aveva sorpreso mentre faceva un cappio. Alla domanda della sua mamma, su dove avesse imparato a farlo, il 17enne aveva risposto di averlo visto proprio sul computer dell’ospedale psichiatrico:

Indovinate dove mio figlio ha imparato a fare il cappio con cui si è impiccato? Ha provato una settimana fa e gliel’ho chiesto… mi ha detto che lo aveva studiato sul computer nell’ospedale psichiatrico infantile di Linn Dara, mentre era in cura per psicosi.

Non solo, secondo quanto rivelato dalla cantante, prima del suicidio Shane aveva già fatto intendere le sue intenzioni. Il mese prima del suicidio, il ragazzo era stato portato al CAMHS – Child and Adolescent Mental Health Services dopo una tentata fuga e dei biglietti sui quali aveva scritto del suo desiderio di mettere fine alla sua vita e dei dettagli del suo funerale. Ma gli operatori lo avevano dimesso, convinti che il giovane non avesse davvero quell’intenzione. La cantante ha spiegato:

Quando l’adulta che era con lui ha sollevato delle obiezioni, le è stato detto: ‘Pianificare un funerale non è diverso dal pianificare un matrimonio’.

Dolorose parole di una madre che sembrano quasi incolpare coloro che avrebbero dovuto controllare suo figlio all’interno della struttura di cura. Invece il 17enne è riuscito a fuggire e dopo due giorni è stato trovato senza vita.

La notizia della morte del figlio di Sinead O’Connor

A dare la straziante notizia, è stata proprio Sinead O’Connor con un post sui social network: