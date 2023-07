La spiacevole notizia si è diffusa pochi giorni fa. In molti ricordano Tammy Slaton di “Sorelle al limite”, la donna è stata costretta a dire addio al marito Caleb.

Il pubblico del noto programma tv lo aveva conosciuto molto bene, era entrato nella vita di Tammy in un momento difficile e anche lui lottava contro l’obesità. Infatti i due si erano conosciuti in una struttura di riabilitazione in Ohio. Si erano innamorati e sposati e insieme hanno affrontato la loro malattia.

La notizia è stata resa nota da Tmz, dopo una dichiarazione ufficiale della matrigna del 40enne. Tuttavia, non sono state ancora rese note le cause del decesso.

Durante il programma tv Sorelle al limite, Tammy Slaton aveva raccontato del loro profondo amore e di come l’uomo era entrato a far parte della sua vita. “È stato perfetto. Mi è sembrato di vedere tante farfalle nella stanza, vederlo emozionato e in lacrime mi ha fatto un effetto magico. Sento di aver spostato il mio migliore amico”.

Poco dopo, i due hanno avuto alcune discussioni riguardo la dieta, Caleb voleva smettere e rompere così il patto fatto con la sua amata. Tammy era arrivata a parlare anche di divorzio, tuttavia non è chiaro come siano poi andate le cose. Ciò che è certo, è che la scomparsa di del 40enne ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore della protagonista del noto programma tv.

Il ricordo di Tammy Slaton

La donna ha pubblicato una serie di foto ricordo sui social, accompagnandole con queste straziante parole: “Rip dolce angelo, ci mancherai per sempre e ti amerò così tanto, grazie Caleb per avermi mostrato il vero amore e la felicità”.

Tammy Slaton ha partecipato a Sorelle al limite con la sorella minore Amy. 31 e 32 anni, entrambe non riuscivano più ad alzarsi dal letto per via del loro peso.