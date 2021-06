Johnny Solinger, il cantante 55enne degli Skid Row, è morto il 26 giugno. L’artista aveva annunciato di avere insufficienza epatica e si era rivolto al web, attraverso un crowdfunding su GoFundMe, per riuscire a pagare tutte le cure di cui aveva bisogno.

È con il cuore pesante che devo far sapere a tutti cosa sta succedendo a me e alla mia salute. Sono stato ricoverato in ospedale per oltre il mese scorso. Mi è stata diagnosticata un’insufficienza epatica. E la prognosi non è così buona. Come la maggior parte dei musicisti non ho un’assicurazione sanitaria ed è molto difficile ricevere cure adeguate senza di essa